Mattarella: "Scambio tra culture apre menti rimuovendo pregiudizi"

"È bello pensare" che l'Italia non sia "solo il suo passato ma uno scrigno permanentemente arricchito" e che l'industria culturale sia "una forza trainante del nostro modello produttivo che permette di mettere in valore le creazioni dell'ingegno". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un'intervista al Corriere della Sera , in occasione dell'avvio del Festival du Livre di Parigi, dove l'Italia è ospite d'onore. Il Capo dello Stato ha anche sottolineato che "l'Italia gode all'estero di una reputazione altissima, che investe il suo passato" ma anche "il suo presente".

"Scambio tra culture apre le menti"



Nell'intervista Mattarella ha parlato di "incontro e dialogo tra culture" sottlineando che entrambi offrono l'opportunità "di conoscersi al di fuori di consolidati stereotipi" creando, "nel confronto", le condizioni per superare "la fragilità di una interpretazione dell'identità basata sulla chiusura e il rifiuto dell'altro". Lo scambio "apre le menti, tanto più per una cultura solida e ammirata come quella italiana", e consente di rimuovere "pregiudizi e nozioni artefatte che ostacolano la conoscenza, ricacciandoci in recinti neo-tribali. Il progresso del mondo è avvenuto anche, se non soprattutto, grazie agli scambi con le culture 'altre'". Per Mattarella si tratta di un aspetto fondamentale perché il "rispecchiarsi in uno spazio largo è ciò che ha consentito il crescere delle civiltà". Ed è infatti per questo motivo che "il sapere si è affermato come un valore democratico, anzi come condizione della stessa vita democratica" e "non a caso l'accesso all'istruzione è divenuto uno dei diritti contemporanei".