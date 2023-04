Un dirigente di Azione parla di "inaccettabili tatticismi" portati avanti dall'ex premier: "La pazienza si è esaurita. In settimana si capirà se questo nodo si potrà sciogliere. Se così non sarà il partito unico non nascerà". Tra i problemi ci sarebbe l'assenza di Renzi e di alti nomi di Iv nella federazione del Terzo Polo. Il leader di Iv: "Si faccia il partito unico e il congresso. Se Calenda ha cambiato idea, lo dica. Chi vuol far saltare il partito unico si assumerà la responsabilità"

C’è tensione tra Azione e Italia Viva. Le due forze politiche del Terzo Polo, impegnate a definire il percorso che dovrebbe portare alla formazione di un partito unico, starebbero attraversando un momento difficile, come emerso in diversi retroscena sui media negli scorsi giorni. Adesso è però tutto abbastanza chiaro: problema “dirimente” per la costruzione del partito unico dei liberal-democratici “è che Renzi non vuole prendere l'impegno a sciogliere Italia Viva e a finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali", ha detto in mattinata un alto dirigente di Azione all'Ansa. La fonte ha poi definito "inaccettabili” i “tatticismi durati mesi dell'ex premier". Per questo, "la pazienza del gruppo dirigente di Azione si è esaurita. In settimana si capirà se questo nodo si potrà sciogliere. Se così non sarà il partito unico non potrà nascere". Non c’è stato nessun tatticismo, ribattono da Italia Viva. Renzi ha intanto convocato per stasera una riunione di parlamentari e consiglieri regionali, al Senato, chiedendo però ai suoi di non fare polemica. Nel partito la sensazione è che sia Calenda a voler “far saltare il partito unico”.

Azione: “Renzi assente da impegni Terzo Polo”

La fonte di Azione punta il dito contro Renzi, incolpandolo di aver “sostituito a sorpresa Rosato alla guida del partito, per controllarne direttamente i soldi e la struttura”. In questo modo “ha delegittimato anche il comitato politico della federazione del Terzo Polo dove oggi non siede nessun rappresentante di IV in grado di prendere impegni”. Calenda, continua la fonte, “ritiene inaccettabile questo atteggiamento in quanto contrario agli impegni presi con gli elettori”. Malcontento anche per le assenze di Renzi dalle attività del Terzo Polo, “per occuparsi di affari privati, a cui da ultimo si è aggiunto Il Riformista”.

Richetti: “Uno deve decidere se vuole fare politica o informazione”

E sempre sul nuovo ruolo di Renzi a Il Riformista - dopo i commenti di Calenda degli scorsi giorni - si è espresso anche il capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera, Matteo Richetti. Intervistato nella trasmissione Sky Start, quando l'intervistatrice gli ha fatto notare che lo stesso Calenda ha sollevato dubbi sul conflitto di interessi a proposito di Renzi alla guida della testata, Richetti ha risposto: "Uno deve decidere se nella vita fa politica o informazione. Quando telefona Renzi mi parla del partito o mi intervista per il Riformista? Il Terzo Polo è forte se è un progetto chiaro per tutti: per Azione, Italia Viva, i liberali, i cattolici, i repubblicani. Noi stiamo facendo questa cosa e sono fiducioso”. Calenda, ha aggiunto, “correrà supportato da tutti noi. Da noi decideranno gli iscritti. Spero e immagino che saranno tanti. Sarà una competizione aperta".