Calenda su Renzi: "Non confonda Il Riformista col Terzo Polo"

Matteo Renzi "dovrà stare attento a chiarire che quello non sarà un giornale di partito", afferma il leader di Azione Carlo Calenda in un'intervista a La Stampa riferendosi al nuovo ruolo di direttore de Il Riformista del presidente di Italia Viva. Quel giornale, rimarca Calenda, "non sarà l'Unità, Il Popolo o l'Avanti! del Terzo polo. E questo per un dovere di rispetto verso i nostri elettori e verso i lettori del Riformista". In ogni caso, dice, "gli faccio i miei auguri, se è questo che vuole fare nella vita". Riferendosi poi alla politica, Calenda ha detto di non sentirsi scoraggiato dai risultati ottenuti dal Terzo polo alle ultime regionali. "Non capisco dove siano i calcinacci" del Terzo polo, dichiara il segretario. "Siamo cresciuti ininterrottamente sino alle Regionali che per noi sono letteralmente impossibili". Sul progetto di fusione tra i due partiti, spiega che "unire i gruppi dirigenti" richiede "complessità" e "fatica". Un "errore sarebbe essere impazienti". Giorgia Meloni, argomenta, "non si è scoraggiata e questo è stato il suo grande pregio. Noi alla nostra prima prova nazionale" - ricorda - abbiamo preso l'8%: se non è una buona partenza, ditemi voi cosa lo è!".