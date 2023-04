Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista. L'annuncio è stato dato durante una conferenza dell’Associazione della Stampa Estera a Roma. Dopo oltre tre anni il direttore Piero Sansonetti lascia la direzione per passare a quella de l’Unità, testata storica salvata da Romeo Editore che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l’hanno portata al fallimento. Lo ha annunciato il giornale con un tweet, ricondiviso anche dal leader di Italia Viva. "Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto", ha poi scritto l'ex presidente del Consiglio.

Ritrovare una nuova narrazione

Appena qualche giorno fa il senatore fiorentino aveva annunciato che si sarebbe preso una pausa, pur continuando a svolgere le sue attività da parlamentare. "Sono molto più prudente nella comunicazione perché la maggioranza di centrodestra è molto solida. Questi il potete non lo mollano. Penso sia una legislatura su cui lavorare in tempi lunghi: non sui 100 metri ma come in una maratona. Ho bisogno di ritrovare una nuova narrazione: una sosta ai box non può che farmi bene", aveva detto. Ma l'ex presidente del Consiglio, evidentemente, non aveva intenzione di fermarsi in toto e la notizia della direzione, per un anno, de Il Riformista, ne è la conferma.