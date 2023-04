Tra domenica 2 aprile e lunedì 3 il Friuli-Venezia Giulia va al voto per il rinnovo degli organi regionali, il consiglio regionale e la presidenza della regione, ma anche per la rielezione delle amministrazioni in 24 Comuni. Per la carica di governatore sfida a quattro tra l'uscente Massimiliano Fedriga, Giorgia Tripoli, Alessandro Maran e Massimo Moretuzzo