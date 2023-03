Netanyahu a Roma, oggi l'incontro con Meloni

Gli impegni di Netanyahu a Roma

L’agenda del premier israeliano - che si tratterrà fino a domani nella Capitale - è fitta di impegni. Nello specifico, oggi, Netanyahu partecipa anche a un Forum economico con le imprese italiane a Palazzo Piacentini, al quale è presente anche il ministro per Sviluppo economico e il Made in Italy, Adolfo Urso. In ragione di una tradizione "forte e antica" fra Roma e Gerusalemme, "credo sia venuto il momento per Roma di riconoscere Gerusalemme come capitale ancestrale del popolo ebraico, da ben tremila anni. Come hanno fatto gli Stati Uniti con un gesto di grande amicizia", ha detto Netanyahu in un'intervista a Repubblica, alla vigilia del suo arrivo.