Nella tornata elettorale appena passata l'affluenza alle urne è stata molto bassa: solo il 40%, oltre 30 punti in meno rispetto al 2018. Ecco quali sono le caratteristiche di chi ha deciso di non votare nelle due Regioni

Le elezioni regionali del 12 e 13 febbraio, che hanno visto la rielezione di Attilio Fontana come governatore della Lombardia e l’arrivo di Francesco Rocca alla guida del Lazio, sono state caratterizzate da una altissima astensione: gli elettori che si sono recati alle urne sono stati il 40%, oltre 30 punti in meno del 2018. Nel dettaglio, in Lombardia l’affluenza è stata del 41,6% contro il 73,1% del 2018, nel Lazio del 37,2% contro il 66,5% del 2018. YouTrend ha realizzato uno studio sugli astenuti a questa tornata elettorale. Secondo la ricerca, donne, disoccupati e persone che hanno poca fiducia nel governo Meloni rispondono all’identikit di chi ha deciso di non votare. (ELEZIONI REGIONALI: COME SONO ANDATI I PARTITI - I NUOVI RAPPORTI DI FORZA - COSA DICE IL VOTO)

Elezioni regionali: gli astenuti in Lombardia leggi anche Elezioni regionali, così Covid e rifiuti hanno influenzato il voto YouTrend ha approfondito le caratteristiche di chi non ha votato nelle due regioni: in Lombardia gli astenuti sono persone a cui il governo Meloni piace meno (50%) rispetto a chi è andato a votare (65%). Inoltre hanno meno fiducia in Fontana (21%) rispetto a chi si è recato alle urne (51%). In generale risulta che gli astenuti in Lombardia sono persone che non seguono la politica, tanto che il 65% non voterebbe nemmeno alle prossime elezioni politiche. Invece solo il 12% di chi ha votato alle regionali si asterrebbe alle politiche. Dal punto di vista demografico, in Lombardia tra chi si è astenuto le donne sono il 58%, mentre tra i votanti sono il 47%, così come tra gli astenuti la quota di 35-54enni (41%) è maggiore che tra chi ha votato (34%). Anche la quota di disoccupati è maggiore tra chi si è astenuto (8%) rispetto ai votanti (5%).

YouTrend

Elezioni regionali: gli astenuti nel Lazio leggi anche Da Fontana a Bonaccini, tutti i governatori delle Regioni. FOTO Nel Lazio il quadro è piuttosto simile: anche qui la quota di donne è maggiore tra gli astenuti (54,4%) rispetto a quella tra i votanti (52,6%). Inoltre la quota di chi non lavora è maggiore tra chi non ha votato (60%) rispetto a chi lo ha fatto (49%). Anche in questo caso chi si è astenuto è tipicamente una persona distante dalla politica: il 63% di chi non ha votato, infatti, è probabile faccia altrettanto alle prossime elezioni politiche. Inoltre, tra gli astenuti il gradimento del Capo dello Stato (20%) è minore rispetto a quello che Mattarella ha tra chi votato (40%), così come la fiducia nel Governo Meloni è minore tra chi non ha votato (44%) rispetto a chi lo ha fatto (63%).

YouTrend