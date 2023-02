Le elezioni in Lazio e Lombardia si sono concluse con una vittoria schiacciante del centrodestra. Lorenzo Pregliasco illustra i dati raccolti da YouTrend per Sky TG24, evidenziando quali sono stati i temi su cui le amministrazioni uscenti di Attilio Fontana e Nicola Zingaretti hanno fatto meglio o peggio ascolta articolo Condividi

Covid, rifiuti e sanità. Ecco quali sono i temi su cui, secondo i dati raccolti da YouTrend per Sky TG24, le amministrazioni uscenti di Attilio Fontana e Nicola Zingaretti hanno avuto successo o hanno fallito, influenzando così il voto per le elezioni regionali in Lombardia e Lazio. (ELEZIONI REGIONALI: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il giudizio sull'operato di Fontana e Zingaretti approfondimento Elezioni regionali Lombardia e Lazio, ecco i nuovi rapporti di forza “Attilio Fontana è stato confermato incrementando la percentuale rispetto alle elezioni precedenti, mentre il centrosinistra perde una regione che governava – spiega Lorenzo Pregliasco (YouTrend) – Secondo i nostri dati dell'instant poll, per Fontana non c'è una larga approvazione tra i cittadini, solo il 45% esprime un giudizio positivo mentre il 49% ha espresso un parere negativo. Nonostante questo Fontana ha vinto nettamente, forse perché gli elettori lombardi hanno ritenuto che la sua candidatura fosse la migliore tra quelle in campo – ha aggiunto Pregliasco spiegando che – Gli scontenti in parte sono elettori che non si sono recati alle urne, ma una quota sono elettori che pur non approvando l'operato di Fontana non si sono sentiti di scegliere uno degli altri candidati. Nel Lazio, invece, la situazione è molto più polarizzata riguardo il presidente uscente Zingaretti. Qui la bocciatura è di quasi sei laziali su 10. Questo è abbastanza coerente con il risultato del voto”.

I temi che hanno influenzato il voto approfondimento Regionali, gli eletti in Lombardia e Lazio: chi è entrato e chi no “Alcuni temi hanno pesato più di altri e hanno rappresentato dei punti di forza per le due amministrazioni uscenti – ha poi aggiunto Pregliasco – Nel caso della Lombardia ci sono dati positivi su questioni come i rifiuti e anche sulla gestione del Covid, che può essere sorprendente se pensiamo alle complessità iniziali, ma pensiamo che qui centri molto il giudizio sulla campagna vaccinale che in Lombardia è stata molto rapida”. In Lombardia “il tallone d'Achille è stata la sanità, esclusa la gestione Covid, tutto ciò che ha a che fare con l'organizzazione sanitaria è indicato dal 47% come uno degli aspetti problematici su cui l'amministrazione Fontana ha agito peggio. Nel Lazio, invece, il problema numero uno è stata la gestione dei rifiuti, sappiamo che è un grosso problema soprattutto per la città di Roma e la Capitale pesa la metà della popolazione del Lazio”, ha concluso Pregliasco.