Terremoto Turchia, Meloni: "Italia vicina a popolazioni colpite"

La scossa di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte nel sud del Paese, non lontano dal confine con la Siria. Sono seguite diverse forti repliche. Il sisma ha innescato anche una allerta tsunami nel Mediterraneo, anche per le coste italiane. Centinaia le vittime e migliaia i feriti

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.9 è stata registrata nella notte nel sud della Turchia , non lontano dal confine con la Siria . Secondo i dati dell'Ingv e dell'Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro nella provincia di Gaziantep. La scossa è stata seguita da diverse repliche

Centinaia i morti e migliaia i feriti . Il sisma ha colpito anche la zona del nord della Siria nelle vicinanze con il confine turco. Al momento il bilancio è di 284 morti in Turchia, almeno 427 nelle zone della Siria controllate dal governo e oltre 120 nelle aree del Paese controllate dai ribelli

In Italia è stata diramata un'allerta tsunami per le coste siciliane e pugliesi, ma poi l'allarme è stato revocato. Intorno alle 6.30 è stato sospeso a scopo cautelativo il traffico ferroviario nel Sud Italia per poi ripartire regolarmente meno di un'ora dopo