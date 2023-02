I candidati nel Lazio

Nel Lazio si vota per eleggere il successore di Nicola Zingaretti, che ha governato la Regione per dieci anni. I principali candidati sono tre: Donatella Bianchi del Movimento 5 stelle, Alessio D’Amato per il centrosinistra, Francesco Rocca per il centrodestra. Poi ci sono anche Sonia Pecorilli per il Partito Comunista italiano, Fabrizio Pignalberi per Quarto polo e Insieme per il Lazio, Rosa Rinaldi per Unione Popolare di Luigi de Magistris.