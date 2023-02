Caso Cospito, Delmastro: "Non mi dimetto. Donzelli? Amico e coinquilino"

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, in due interviste al Messaggero e al Corriere della Sera, ribadisce che non si dimetterà: "Non c'è motivo di dimettersi. Su richiesta esplicita di un parlamentare ho dato conto di un'informativa riservata che non è secretata né classificata".

Il colloquio con Meloni

Delmastro spiega di avere sentito ieri la premier Giorgia Meloni: "Mi ha chiesto se erano informazioni segrete. Le ho risposto di no. Aggiungo: in un Paese in cui si denuncia che vengono apposti troppi segreti di Stato perché, in un caso in cui i cittadini possono sapere, avrei dovuto comportarmi come chi li vuole tenere all'oscuro?". "In una democrazia - aggiunge - un esponente del governo, davanti a domande precise dei parlamentari, non può omettere o negare circostanze a lui note su documenti non segreti".