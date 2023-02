Caso Cospito, bufera su Donzelli e Delmastro: Procura apre fascicolo

Sale la tensione sul caso Donzelli e arriva sul tavolo della Procura di Roma. È stato aperto un fascicolo di indagine alla luce di un esposto presentato dal parlamentare dei Verdi Angelo Bonelli in relazione alla vicenda del deputato di Fdi Giovanni Donzelli, che in aula ha "reso pubbliche intercettazioni ambientali del Dap tra esponenti della 'ndrangheta e della camorra con Alfredo Cospito". Nell'esposto si ipotizza il reato di rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio. Opposizioni all'attacco con i Dem che contrattaccano e chiedono le dimissioni: "Abbiamo avuto conferma che non ha avuto accesso agli atti riservati presso il Ministero", afferma la capogruppo del Pd Serracchiani. "La rivelazione deriva, per sua stessa ammissione, dall'on. Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla giustizia con delega al Dap". Dunque, "non c'è solo un problema Donzelli che non può restare un secondo in più in un ruolo delicato come il Copasir. C'è anche un caso Delmastro Delle Vedove che non può restare un secondo di più al Ministero". Anche Calenda chiede le dimissioni. La palla passa ora al ministro della Giustizia Carlo Nordio che sarà a Palazzo Madama per un'informativa su tutto il caso Cospito e sulle dichiarazioni di Giovanni Donzelli (Fdi).