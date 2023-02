L’anarchico continua lo sciopero della fame. Attesa per oggi pomeriggio l’informativa urgente alla Camera di Nordio-Piantedosi-Tajani. Ieri bagarre in Aula dopo l'attacco di Giovanni Donzelli al Pd: "Stanno con Stato o terroristi?". Il presidente della Camera, Fontana, annuncia un giurì d'onore "per verificare quanto accaduto e la correttezza delle affermazioni"

Ancora tensioni sul caso Cospito . L’anarchico, trasferito nel carcere di Opera, ha ribadito il suo rifiuto all'alimentazione forzata. E rifiuta anche gli integratori. Continua quindi il suo sciopero della fame. L’uomo resta al 41-bis: il governo, infatti, è fermo sulla sua linea. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è inflessibile: "Il 41bis non è in discussion". Attesa per oggi pomeriggio l’informativa urgente alla Camera dello stesso Nordio con Piantedosi e Tajani. Ieri bagarre in Aula dopo l'attacco di Giovanni Donzelli al Pd: "Stanno con Stato o terroristi?". Insorge Enrico Letta: "Sulla lotta alla mafia il rispetto deve essere massimo". Il presidente della Camera, Fontana, annuncia un giurì d'onore "per verificare quanto accaduto e la correttezza delle affermazioni".

Donzelli: non ho violato segreti, relazione da Delmastro

Donzelli (FdI): "Cospito influencer della mafia per abolizione 41 bis"

"Quelle che ho riferito non erano intercettazioni, ma una conversazione captata in carcere e inserita in una relazione del ministero della Giustizia del cui contenuto, in quanto parlamentare, potevo essere messo a conoscenza. Paradossale che i parlamentari del Pd, invece di spiegare perché sono andati a trovare Cospito e cosa pensano del 41-bis, attacchino me", dice intanto, in un'intervista al Corriere della Sera, Giovanni Donzelli, deputato di FdI e vicepresidente del Copasir, in merito all'aver riportato in Aula una conversazione intercettata tra Cospito e un esponente del clan dei Casalesi. "Non mi hanno dato nessun documento riservato - prosegue - Volendo approfondire la vicenda Cospito, ho chiesto notizie dettagliate al sottosegretario Andrea Delmastro".