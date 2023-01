Cambio al vertice del Tesoro, a Barbieri i dossier economici più caldi

È la superpartita del potere, lo spoils system - strumento introdotto a fine anni Novanta - il potere del governo di cambiare i posti dirigenziali nella macchina dello Stato. Dopo un percorso a ostacoli, giorni segnati da girandole di nomi dei possibili candidati e un compromesso politico tra la stessa premier Meloni e il ministro Giorgetti, sono state decise le posizioni chiave del ministero dell'Economia . Riccardo Barbieri, già analista e dirigente del ministero dell'Economia, bocconiano e un passato nelle banche di investimento sarà il nuovo direttore generale del Tesoro: prende il posto di Alessandro Rivera - in carica dal 2018 su indicazione dell'ex ministro Giovanni Tria - in uno degli snodi più importanti per l'azione dell'esecutivo nella programmazione, nelle analisi macroeconomiche e nella gestione del debito pubblico. Sembra che Meloni non ne abbia apprezzato la gestione nei dossier Ita e nel salvataggio del Monte dei Paschi di Siena. Con Barbieri sia la premier che il ministro leghista hanno raggiunto una priorità comune: gestire la montagna del debito rassicurando i mercati. Confermato invece Biagio Mazzotta come Ragioniere dello Stato, figura cardine nel garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche; Ilaria Antonini - già al dipartimento delle politiche per la Famiglia, guiderà l'Amministrazione generale del personale e servizi. Presidente del Consiglio di Stato sarà Luigi Maruotti e segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia.

Nomine nelle Agenzie fiscali: continuità alle Entrate

leggi anche

A sottosegretaria Mef Albano dissesto idrogeologico e post sisma

Nei giorni scorsi erano stati confermati all'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini e Alessandra Del Verme al Demanio. Era stato sostituito il direttore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Marcello Minenna, nominato nel 2020 su spinta del M5s: al suo posto Roberto Alesse, già presidente della commissione di garanzia sugli scioperi. Tra i primi cambiamenti del governo anche la sostituzione del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma del 2016: Guido Castelli di Fratelli d'Italia è subentrato a Giovanni Legnini, confermato commissario per Ischia. Rimosso anche il direttore dell'Aifa Nicola Magrini. Si conclude così la prima tornata di nomine con uno strascico polemico e in attesa del secondo tempo.

Il puzzle futuro nelle società partecipate

Con il giro di nomine di queste ore l'attenzione si sposta in primavera per il rinnovo dei cda - tra gli altri - di Enel, Eni e Leonardo. Il responsabile dell'Economia Giorgetti ha annunciato, inoltre, una proposta di riforma del modello organizzativo del ministero con una divisione ad hoc per la gestione delle società partecipate. E proprio sulle aziende partecipate si riaccenderà il fuoco tra leader e partiti. Al di là delle polemiche politiche, dei desiderata, delle critiche, lo spoils system fa parte dei poteri e degli strumenti per realizzare il programma di chi ha vinto le elezioni. Da sinistra a destra, passando per il centro, lo spoils system rappresenta il potere per eccellenza e tutti lo esercitano. Nessuno escluso.