Chi è il nuovo direttore generale del Tesoro

vedi anche

Nomine del governo, confermato Ruffini alle Entrate

Riccardo Barbieri Hermitte, nuovo direttore generale al Tesoro al posto di Alessandro Rivera, nasce a Roma il 25 aprile del 1958. Scelta interna per una delle poltrone più importanti di via XX Settembre, visto che Barbieri è dal 2015 capo economista responsabile della direzione Analisi Economico Finanziaria del dipartimento del Tesoro. Economista e market strategist con venticinque anni di esperienza nei mercati finanziari, Barbieri ha lavorato per alcune delle maggiori banche di investimento: J.P. Morgan, Morgan Stanley e Bank of America-Merrill Lynch. È inoltre stato il capo dell’Independent Research Department e Chief Economist in Mizuho International, la succursale londinese della banca d’investimento giapponese Mizuho Securities.