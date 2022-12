Il leader dei 5 stelle si è recato oggi a Scampia per la prima tappa del tour del Movimento usando parole dure contro il Governo e contro l’abolizione del Reddito di cittadinanza ascolta articolo Condividi

“Siamo qui per risvegliare la coscienza e lo spirito di solidarietà che per noi è assolutamente importante soprattutto in una fase di forti tagli della Manovra, nel segno della austerità. Abbondare le persone più fragili ed indigenti è una follia”. Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a Napoli a margine del presidio Cgil-Slc degli ex lavoratori di Comdata.

"Io non fomento l'odio" approfondimento Reddito di Cittadinanza, Messina: "Importante tutelare i più poveri" Conte ha espresso anche il suo parere sull’attuale Governo, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto: "Io non fomento l'odio, semmai la violenza la fomenta un Governo che mira a lasciare sul lastrico senza soluzione persone che sono in condizione di povertà assoluta, che non arrivano a fine mese, che vuole precarizzare sempre più i comparti agricolo e industriale, un Governo che non offre soluzioni per chi è maggiormente in difficoltà".

Conte a Scampia approfondimento Reddito di cittadinanza, Conte: “Il 2 dicembre saremo in piazza” Oggi il leader del Movimento 5 stelle è andato a Scampia “per incontrare coloro che hanno delle storie da raccontare, i percettori di reddito in particolare. Loro rivendicano dignità sociale, alcune trasmissioni tv si sono concentrati sui casi rari di comportamenti fraudolenti e per effetto del furore ideologico delle forze di maggioranza ma non solo del Governo, sono stati additati al pubblico lubidrio, ma la povertà non è una colpa”.