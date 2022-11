La manovra del governo dovrebbe prevedere misure per 30-32 miliardi di euro. L'esecutivo ragiona sulla possibilità di una sanatoria per il rientro dei capitali all'estero, che potrebbe portare altri 3-5 miliardi. Un cardine sarà la rivisitazione della norma sulla tassazione degli extraprofitti con un'aliquota non ancora definita che potrebbe essere del 33%. Nel provvedimento ci saranno il tetto al contante e il ponte sullo Stretto, assicura la Lega. Autonomia: 'E' un percorso che dobbiamo fare insieme e nessuno verrà danneggiato', dice Calderoli dopo la levata di scudi dei governatori del Sud e la freddezza di Fratelli d'Italia. Il centrosinistra ha scelto il suo candidato per le Regionali in Lombardia: è l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino. "Sono onorato ed emozionato", le sue prime parole affidate ad un post sui social.