Migranti, cos'è la direttiva Piantedosi: no navi ong in acque italiane

Queste ultime condizioni - cioè arrecare “pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero” - si verificano se la nave in questione è impegnata in alcune attività, tra cui “il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero". È per questo che il Viminale può valutare il divieto di ingresso nelle acque territoriali per le navi Ocean Viking e Humanity One