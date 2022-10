1/8 Ipa/Ansa

Manca sempre meno alla formazione del nuovo governo, dopo l’inizio delle consultazioni. Sono molti i nomi emersi in questi ultimi giorni per la composizione della squadra dell’esecutivo. E per il ministero dell’Istruzione in lizza ci sarebbero i profili di Giuseppe Valditara e di Mario Pittoni

GUARDA IL VIDEO: Meloni, il governo e l'incognita Silvio