Elezioni politiche 2022, i risultati a Firenze e in Toscana

I risultati delle elezioni al Senato

leggi anche

Meloni vince le elezioni: la notizia sulla stampa internazionale

Per quanto riguarda i voti per l’elezione del Senato, quando sono state scrutinate 700 sezioni su 3.934, è la coalizione di centrodestra in testa con il 40,62% dei voti. Nel dettaglio Fratelli d’Italia ha ottenuto il 27,25%, la Lega il 6,76%, Forza Italia il 6,15% e Noi moderati lo 0,46%.

La coalizione di centrosinistra ha invece ottenuto il 32,77% dei voti. Nel dettaglio il Partito democratico ha ottenuto il 25,14%, +Europa il 2,82%, Alleanza Verdi e Sinistra il 4,44% e Impegno Civico lo 0,37%.

Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto il 10,7%, Azione/Italia Viva il 9,23%. Le altre liste non hanno invece superato la soglia di sbarramento.