Fontana: “Piccoli comuni rischiano di non pagare bollette”

leggi anche

Elezioni politiche, il governo che verrà e la tempesta perfetta

“Il caro bollette è un problema drammatico”, ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana. “ci sono alcune aziende che soffrono e temono di dover iniziare la cassa integrazione. Il mondo anche pubblico soffre, alcuni Comuni rischiano di non aver risorse per pagare le bollette, soprattutto quelli più piccoli. Anche il mondo del volontariato soffre, abbiamo dovuto mettere risorse per sostenere servizi essenziali. Il governo deve agire con urgenza”.

“Aiuti subito o dramma più avanti”

“Sugli aiuti immediati, o interveniamo subito o rischiamo di dover intervenire tra qualche settimana con risorse ancora maggiori ma nel frattempo si rischia di distruggere l’economia”, ha detto Attilio Fontana riguardo al possibile scostamento di bilancio per far fronte al caro bollette. “Non mi sembra che ci siano grandi alternative. A monte di tutto ci deve essere un intervento dell’Europa, per calmierare i prezzi. Per quanto riguarda la guerra non ci sono dubbi, la Lega ha sempre sostenuto l’Ucraina in tutti i provvedimenti e così si andrà avanti. Un eventuale governo di centrodestra meglio saprebbe rispondere a questi problemi”.