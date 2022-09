A una settimana dal voto, fra chi non sa ancora cosa farà una volta arrivato nella cabina elettorale - o addirittura non è sicuro di andarci - ci sono i giovanissimi che usano la tessera elettorale per la prima volta, ma anche post-universitari e over 50. Secondo Euromedia Research quasi 1 su 4 risiede al Nord Est, e a consegnare schede bianche saranno per il 70% donne