12/13 ©IPA/Fotogramma

PUGLIA E CALABRIA - In Puglia è Mara Carfagna a guidare come capolista le candidature in tutti e 4 i collegi plurinominali per la Camera. Al Senato invece è l’ex ministra Teresa Bellanova a guidare la lista plurinominale. In Calabria l’ex ministra Maria Elena Boschi è capolista per la Camera, mentre Fabio Scionti guida il plurinominale per il Senato