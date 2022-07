Crisi governo, Conte: "Noi bersaglio di attacchi e messi alla porta"

Il leader del Movimento 5 stelle dopo il voto al Senato che ha sancito la fine della maggioranza che sosteneva il governo: "Non era questione di ultimatum ma di priorità su cui bisognava definire un'agenda di governo. Non è stato possibile, abbiamo visto da parte del premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c'è stato anche un atteggiamento sprezzante" ascolta articolo Condividi

Dopo una giornata passata in silenzio mentre al Senato si discuteva e votava la fiducia al governo Draghi, il presidente del M5s Giuseppe Conte è tornato a parlare. "Siamo diventati il bersaglio di un attacco politico, siamo stai messi alla porta, non c'erano le condizioni perché potessimo continuare con leale collaborazione", ha detto ai cronisti davanti a Palazzo Madama (CRISI GOVERNO: AGGIORNAMENTI LIVE).

"Da centrodestra atteggiamento incomprensibile" approfondimento Crisi di Governo, da Draghi in Senato al voto di fiducia: la giornata "Abbiamo ricevuto insulti- Anche da parte delle forze di centrodestra c'è stato un atteggiamento incomprensibile, con un forte ostruzionismo e deliberata volontà di tenerci fuori dalla maggioranza", ha proseguito Conte ricordando i provvedimenti del governo cari ai 5 stelle: "Tutti i cittadini hanno capito il perchédel nostro disagio. Le misure fondamentali che abbiamo introdotto per far ripertire l'economia e di cui il governo si è avvalso sono state criticare e disprezzate e noi siamo diventati il bersaglio di un attacco politico che non ha nulla a che vedere con le urgenze del Paese".

Conte: da Draghi anche atteggiamento sprezzante approfondimento Voto fiducia, da Meloni a Letta: le parole dei leader politici "Non era questione di ultimatum - ha spiegato ancora il leader dei pentastellati - ma di priorità su cui bisognava definire un'agenda di governo. Non è stato possibile, abbiamo visto da parte del premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c'è stato anche un atteggiamento sprezzante. Questo ci spiace molto. Perché abbiamo ricevuto anche degli insulti, e anche da parte delle forze di centrodestra c'è stato un atteggiamento incomprensibile". Poi ha aggiunto: "Oggi bisognava avere idee chiare e un atteggiamento preciso" e invece "c'è stato solo un atteggiamento sprezzaante che non fa bene al Paese".