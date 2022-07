Draghi racconta la barzelletta del banchiere alla stampa estera. VIDEO

Dopo aver parlato alla conferenza stampa indetta a seguito del vertice con i sindacati, il premier ha partecipato alla cena organizzata dall’Associazione Stampa Estera a Villa Aurelia e dato prova della sua capacità umoristica ascolta articolo Condividi

Mario Draghi in versione "barzellettiere". Dopo aver parlato alla conferenza stampa indetta a seguito del vertice con i sindacati, il premier ha partecipato alla cena organizzata dall'Associazione Stampa Estera a Villa Aurelia, a Roma, e giocato la carta della simpatia dando prova delle sue capacità umoristiche.

La barzelletta approfondimento Incontro Draghi-sindacati: chiesti interventi urgenti “Normalmente in queste occasioni spetta un discorso leggero e fuori schema – ha esordito il primo ministro -. Avete cominciato bene con un ex banchiere centrale. La conoscete la storia del trapianto di cuore? Vengono proposti due cuori a un paziente, uno di un giovane di 25 anni in splendide condizioni fisiche, l’altro è di un banchiere di 86 anni. Il paziente sceglie il secondo, perché mai? Chiedono i medici: perché non è mai stato usato, risponde il paziente”.

I successi italiani approfondimento Draghi: "Se governo riesce a lavorare continua, altrimenti no" "Nei limiti del mio mandato farò tutto il necessario per essere utile a questa serata” ha detto ancora Draghi. “Sarò un nonno al servizio della stampa estera". Il premier ha elencato poi i successi italiani dell'ultimo anno e mezzo, dai Maneskin alle Olimpiadi passando per gli Europei: "Da quel momento in poi, siamo andati avanti a gonfie vele: l'Italia non si è classificata a mondiali di calcio, vivo nel terrore che l'Accademia svedese ci ripensi e chiami Parisi per ritirargli il Nobel, l'Italia è arrivata sesta all'Eurovision, Berrettini non ha partecipato a Wimbledon perché aveva il Covid".

Esecutivo in crisi? approfondimento Governo, Berlusconi: "Draghi vada avanti anche senza il M5S" Sull’onda dell’ironia dimostrata dal capo del governo, Esma Cakir, il presidente della stampa estera ha commentato le voci sulla crisi dell’esecutivo: "Presidente, l'Italia non potrebbe sopportare un altro colpo dopo la crisi matrimoniale di Totti”. Qui “siamo come il suo governo, parliamo tutti lingue diverse. Noi usiamo Google traslate per evitare incidenti, provi anche lei presidente col suo governo".