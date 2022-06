“Quando a settembre abbiamo deciso di aprire le scuole in presenza abbiamo fatto un patto: garantire la sicurezza di tutti. La mascherina è il simbolo di questo patto di vicinanza. Si metta l’accento sul fatto che stiamo dando gli esami in maniera regolare, non che abbiamo la mascherina”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi a Sky TG24 sulla regola che dispone l’uso delle mascherine anti Covid-19 durante gli esami di maturità al liceo. Bianchi ha voluto “ringraziare le ragazzi e i ragazzi, il personale della scuola” per l’anno scolastico che si sta chiudendo in questi giorni in tutta Italia. “Tutto sommato chiudiamo un anno difficile ma abbiamo fatto bene a tornare in presenza a scuola, abbiamo avuto difficoltà ma ho visto che c'è stato tanto entusiasmo. Chiudiamo con serenità un anno difficile che ci ha portato però tante soddisfazioni", ha detto il ministro.