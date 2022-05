Il 12 giugno si vota per le Amministrative anche nella città ligure. Il primo cittadino in carica, Pierluigi Peracchini, sostenuto da sette liste di centrodestra, punta a un nuovo mandato. In lizza con lui altri nove cittadini. La principale sfidante è l'avvocato Piera Sommovigo, appoggiata da Pd e 5s e da altre tre liste dell'area del centrosinistra