La leader ha ribadito di essere pronta a governare anche durante la Conferenza programmatica di Milano. “Siamo pronti a salpare per un nuovo viaggio che porterà le idee dei conservatori al governo del Paese”, ha detto chiudendo l’evento. “Non andremo al governo a tutti i costi. Non ci svendiamo. Non ci siamo andati perché le condizioni non c’erano. Ma stiamo lavorando per essere pronti per quando gli italiani dovessero chiamarci a questa responsabilità”

Meloni chiude convention FdI: “Daremo orgoglio all’Italia, con o senza il centrodestra”