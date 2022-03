Guerra Russia-Ucraina, Salvini: pensare a corteo per pace in presenza

"Se siamo in cento è un conto, se fossimo in centomila è un altro conto, se fosse il Santo Padre a dirlo, se fosse lui promuovere questa manifestazione, nessuno potrebbe accusarlo di avere un doppio fine, di essere un amico di Putin", dice il leader leghista lanciando l'idea

"Stiamo pensando di esserci in presenza, perché una cosa è manifestare a Berlino, una cosa esserci". Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare il sondaggio del professor Enzo Risso sul conflitto Russia-Ucraina. "Mi piacerebbe che ci sia un flusso di combattenti per la pace", aggiunge. ( TUTTE LE NEWS LIVE - GLI SCENARI - LO SPECIALE - I VIDEO ).

"Papa potrebbe essere il promotore"

approfondimento

Torino, street art: in una finta pubblicità Putin ritratto come Hitler

"Se siamo in cento è un conto, se fossimo in centomila è un altro conto, se fosse il Santo Padre a dirlo" se fosse lui promuovere questa manifestazione "nessuno potrebbe accusarlo di avere un doppio fine, di essere un amico di Putin". Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera dopo aver lanciato la proposta di una iniziativa in presenza in Ucraina nei prossimi giorni, parlando di "una marcia per la pace".