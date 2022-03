Torino, street art: in una finta pubblicità Putin ritratto come Hitler

La nuova opera di Andrea Villa, intitolata 'Il lupo perde il pelo ma non il vizio', consiste in manifesti che mostrano la finta pubblicità di una nota marca di prodotti da rasatura, con il rasoio posizionato sopra le labbra a formare un paio di inconfondibili baffi al presidente russo Vladimir Putin, trasformato così in Adolf Hitler

Putin con i 'baffi' da Hitler. Si tratta dell'ultima opera opera dello street artist Andrea Villa, il 'Banksy torinese', dedicata alla guerra in Ucraina (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - GLI SCENARI - TUTTI I LIVE DEGLI INVIATI) e intitolata 'Il lupo perde il pelo ma non il vizio'. I manifesti mostrano la finta pubblicità di una nota marca di prodotti da rasatura, con il rasoio posizionato sopra le labbra a formare un paio di inconfondibili baffi al presidente russo Vladimir Putin, trasformato così in Adolf Hitler. Sono stati affissi questa notte a Torino in corso San Maurizio, all'altezza del civico 8 e all'angolo con via Giulia di Barolo e in corso Vittorio Emanuele angolo corso Cairoli.