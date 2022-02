"Vogliamo continuare a concentrarci su ogni iniziativa diplomatica che possa scongiurare una guerra", ha detto il ministro degli Esteri, anche se i margini diventano sempre più stretti. Secondo Di Maio è necessario evitare un conflitto anche per disinnescare la minaccia legata agli approvvigionamenti di gas

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene in Parlamento sulla crisi in Ucraina e ribadisce la posizione dell’Italia, condannando le azioni russe nel Donbass. "Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).