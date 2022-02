L'ipotesi di una corte per i magistrati

Ermini ha commentato le ipotesi circolate negli scorsi giorni sulla possibile istituzione di un’Alta Corte competente a giudicare in appello su tutte le impugnazioni di atti legati alle magistrature, sia riguardo alle decisioni disciplinari che sulle nomine dei giudici. “Sono favorevolissimo”, ha detto Ermini, specificando che nella sua visione la corte dovrebbe decidere “non solo sul disciplinare ma anche sugli atti del Csm”.

Lo stop alle "porte girevoli" tra giustizia e politica

Altro tema caldo è quello del percorso professionale delle toghe, criticato per possibili distorsioni legate al carrierismo. Al centro della riforma, lo stop alle "porte girevoli" per i magistrati che entrano in politica: sarà vietato esercitare contemporaneamente le cariche legate a incarichi giurisdizionali e quelle legate a incarichi elettivi, sia governativi che locali, o comunque vicini alla politica. "Che le porte girevoli vadano interrotte lo diciamo da tanti anni, ed è giusto che sia così", ha detto Ermini.

La nuova legge elettorale

La riforma prevede anche una nuova legge elettorale per il Csm. I componenti elettivi dell'organo di autogoverno da 27 tornano a essere 30: 20 scelti dai giudici e 10 dal Parlamento. Cambia anche il sistema elettorale per i magistrati. Quattordici membri saranno scelti con sistema maggioritario basato su collegi binominali, un pm sarà eletto con un calcolo ponderato, cinque verranno eletti con un sistema proporzionale su base nazionale. Sul punto, Ermini ha detto che pensare che “una legge elettorale da sola possa eliminare i vizi relativi al correntismo e al carrierismo sarebbe un'utopia".