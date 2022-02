Salvini: “La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce”

Il segretario leghista parla delle divisioni della coalizione emerse dalla corsa al Colle: “Rivendico la scelta di Mattarella, noi compatti abbiamo messo fine alle ipocrisie. Al centrodestra è mancato un pezzo e non ha vinto”. Su Toti ha invece commentato: “Se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o…." Condividi

"La Lega è compatta e il centrodestra si ricostruisce, non c'è problema". Così il leader leghista Matteo Salvini, al suo arrivo in via Bellerio a Milano, dove sta per iniziare il consiglio federale del partito, ha risposto a chi gli chiedeva delle divisioni del centrodestra innescate dall'elezione per il Quirinale (LO SPECIALE). “Lavoro per unire, per raccogliere e andare oltre”, ha detto Salvini.

Salvini: “Sul Quirinale al centrodestra è mancato un pezzo e non ha vinto” leggi anche Centrodestra in crisi. Meloni: “Va ricostruito”. Salvini: “Riflettere” Tornando sulla corsa al Colle, terminata con la rielezione di Sergio Mattarella, Salvini ha commentato: "Sono orgoglioso perché il movimento della Lega è stato il più compatto" nelle elezioni del Presidente della Repubblica, "sono contento di essere colui che ha messo fine alle ipocrisie dicendo 'piuttosto che andare avanti con i no reciproci chiediamo un sacrificio a Mattarella', e lo rivendico. “Al centrodestra è mancato un pezzo e non ha vinto” Secondo Salvini, l’elezione del presidente della Repubblica "non ha visto il centrodestra prevalere perché è mancato un pezzo”. Il segretario della Lega è partito da questo per rispondere a una domanda sul governatore della Liguria Giovanni Toti, leader di Cambiamo!, che non ha dato il suo appoggio a Maria Elisabetta Casellati. "Non metto in discussione sindaci e governatori" ha detto, aggiungendo però che "se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o….".