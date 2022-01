"Non ci sono le condizioni per cambiare e il timoniere non può lasciare", ha detto l'ex premier

"Abbiamo affidato al timoniere una nave che è ancora in difficoltà ma non ci sono le condizioni per cambiare e il timoniere non può lasciare". Lo afferma il presidente del M5s, Giuseppe Conte, rispondendo ad una domanda sulla candidatura di Mario Draghi per il Colle.