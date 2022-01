10/10 ©Ansa

Alcuni, come il dem Goffredo Bettini (foto), continuano anche a parlare di un Mattarella bis, ma l’attuale presidente della Repubblica ha più volte escluso questa ipotesi ricordando sia la sua età (ha compiuto 80 anni lo scorso 23 luglio) che la durata del mandato prevista dalla Costituzione, che pure non esclude la rieleggibilità. Secondo alcune indiscrezioni, in mancanza di un accordo, i partiti potrebbero chiedere a Mattarella di restare in carica solo per un altro anno, il tempo necessario per far finire la legislatura e dare all’Italia un nuovo governo