Letta: "Centrodestra non ha proprietà del Quirinale"

Sulla scelta di Berlusconi come candidato alla presidenza Letta, che si è detto da subito contrario, oggi ha sottolineato: "È bene avere chiaro che il passaggio di ieri non è un piccolo passaggio formale che rimane dentro la dinamica domestica, ma riguarda tutto il mondo". La presidenza della Repubblica non è "di proprietà" del centrodestra, ha aggiunto. Mentre sulla dinamica interna al Pd, ha spiegato: "Il punto fermo è sulla base di alcuni criteri: ottenere una delega da parte di tutti voi perché io possa insieme alle capigruppo seguire la fase delle trattative per arrivare al voto. Sapendo che, da oggi, i gruppi parlamentari e i delegati regionali sono convocati permanentemente". "Vogliamo eleggere un presidente o una presidente che domani possa dare l'incarico di governo a chiunque, a qualunque leader di partito abbia vinto le elezioni nel nostro Paese. Una condizione di normalità che derivi dalla scelta di una personalità super partes", ha poi aggiunto.