C’è attesa per il vertice - convocato a Villa Grande - dei leader di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia per sciogliere il nodo della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. E se Matteo Salvini parla di un “centrodestra compatto e convinto nel sostegno a Berlusconi', dietro le quinte cresce il pressing per un passo indietro del leader di FI. Il centrodestra conta sulla carta circa 450 grandi elettori, ne mancano quindi una sessantina alla maggioranza assoluta, ma ne servono di più per stare al sicuro dai franchi tiratori.

L’appello di Gianni Letta

A far rumore sono le parole di Gianni Letta, il più autorevole dei consiglieri berlusconiani, che ieri ha invitato "i grandi elettori, parlamentari e non", a "ispirarsi alla lezione" giunta dalla commemorazione in Parlamento di David Sassoli e "guardare agli interessi del Paese e non alle differenze di parte". Un appello a tutti, che in diversi interpretano però come rivolto anche a Berlusconi. Ma non c’è nessun problema tra i due, assicurano da Forza Italia. Nonostante da settimane le cronache politiche - non smentite - raccontino dei tentativi da parte dello storico braccio destro di convincere il leader di FI a non andare alla conta in Parlamento, ma fare il kingmaker del nuovo presidente. Sarebbe questo l'auspicio anche dell'area moderata di Forza Italia, che guarda ai ministri: non uscirebbero allo scoperto, per non rompere il fronte azzurro, ma sarebbero consapevoli dei rischi, anche sulla tenuta del governo.