Quando mancano meno di due settimane al 24 gennaio, giorno fissato dal Presidente della Camera Fico per l’elezione del Capo dello Stato ai microfoni di Sky Tg24 parla il presidente del Ppe Manfred Weber : “Noi rispettiamo molto il governo italiano. L’ Italia è tornata, se così possiamo dire, perché i dati economici sono buoni. Draghi premier sta facendo un buon lavoro e sta portando l’Italia del futuro in una buona direzione. Ed è un lavoro importante, noi contiamo sul fatto che lui continui con le sue responsabilità. Dall’altra parte c’è bisogno di un Presidente della Repubblica Italiana e i deputati italiani che devono decidere hanno una grande responsabilità. Silvio Berlusconi è ben preparato con la sua conoscenza, la sua esperienza e con le due idee per il futuro in direzione pro europea” sottolinea Weber.

Il totale sostegno del PPE

“Silvio Berlusconi è un europeista convinto e questo è ciò di cui ha bisogno l’Italia come presidente, così la vedo da un punto di vista europeo- aggiunge Weber - E per questo penso che Silvio Berlusconi sarebbe un ottimo candidato per la Presidenza della Repubblica. Guiderebbe il paese nella giusta direzione, in una direzione pro europea. E per questo da un punto di vista europeo Berlusconi ha il totale sostegno ella sua famiglia del partito Popolare europeo”. “L’Italia – ha proseguito - senza l’Europa è più debole e l’Europa senza l’Italia è più debole e questo è ciò in cui crede Berlusconi e ha difeso questa visione politica anche nei periodi difficili in Italia, quando il populismo era molto forte, e per questo è ben preparato e può contare veramente sull’aiuto dei suoi amici europei”.