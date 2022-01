"Nefasta la sostituzione di Conte con Draghi". Così Alessandro Di Battista, protagonista de "L'Ospite", appuntamento politico del sabato pomeriggio di Sky TG24 condotto da Massimo Leoni, ha parlato del nuovo esecutivo in carica da quasi un anno. Al centro del botta e risposta con l'ex esponente del M5S i principali temi dell'attualità politica, il futuro della legislatura e del Movimento 5 Stelle e l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Lo scrittore e attivista politico ha anche affrontato questioni globali come il multilateralismo e le tensioni internazionali alle porte dell'Europa.

"Sempre stato contrario a Draghi"

Di Battista ha subito evidenziato come sia stato da sempre contrario a Mario Draghi alla presidenza del Consiglio e ha sostenuto che sia stato un passaggio per assicurargli l'elezione alla presidenza della Repubblica. Per l'ex esponente del M5S l'ex presidente della Bce è un economista e non un politico e il governo Conte Bis, a suo parere, stava procedendo sulla linea giusta nel guidare l'Italia e contrastare l'epidemia di Covid-19.