Silvio Berlusconi al Quirinale, Marina: "Contro papà macchina del fango"

La presidente di Mondadori e Fininvest ha parlato delle reazioni provocate da una possibile candidatura al Colle di Sivio Berlusconi. In un'intervista al Corriere della Sera ha sottolineato che "è bastata l’ipotesi di una sua candidatura perché, come il riflesso condizionato del cane di Pavlov, le truppe giustizialiste ricominciassero a spargere gas tossici" Condividi

Tra i temi caldi di questi giorni c’è la corsa al Quirinale con il toto nomi al centro del dibattito. In un’intervista al Corriere della Sera affronta l’argomento anche Marina Berlusconi che mette in evidenza cosa abbia sollevato l’ipotesi di una candidatura del Cavaliere al Colle. "Mio padre non ha mai avanzato la sua candidatura, e quindi stiamo ai dati di fatto. Poi, se chiedete a una figlia, cosa pensate che risponda? Io so soltanto che è bastata l’ipotesi, l’ipotesi, di una sua candidatura - prosegue la primogenita del leader di Forza Italia - perché, come il riflesso condizionato del cane di Pavlov, le truppe giustizialiste ricominciassero a spargere gas tossici".

Assoluzione nel caso Ruby Ter a Siena approfondimento Ruby ter, Berlusconi assolto a Siena. I legali: "Giusto epilogo" La presidente di Mondadori e Fininvest pensa che "un numero crescente di italiani si renda conto di come queste presunte inchieste siano nate solo per schizzare fango". E sulla recente assoluzione di Silvio Berlusconi a Siena nel caso Ruby Ter: "Quello è un processo che sfugge davvero ad ogni logica. La realtà è che mio padre non solo andrebbe assolto, ma meriterebbe un risarcimento morale pressoché incalcolabile per le ingiustizie subite. E invece certi pubblici ministeri e certe testate continuano imperterriti a concepirsi come 'giustizieri', votati all'annientamento, per furore ideologico o semplicemente per calcolo, del 'nemico'. Che si chiama Silvio Berlusconi".

L'Italia di oggi pare diversa approfondimento Pil Italia +6,2% nel 2021, +4,3% nel 2022 Marina Berlusconi analizza anche la situazione del nostro Paese sottolineando il momento di rilancio e di cambiamento. "L'Italia di oggi pare diversa. È come se stessimo provando a mostrare quello di cui siamo capaci e quello che potremmo essere: sembriamo un Paese più responsabile, più maturo. In concreto, erano almeno 60 anni che il nostro Pil non cresceva oltre il 6 per cento, anche se il tema inflazione ora non va sottovalutato".