Ora la manovra arriverà in Senato

vedi anche

Manovra, dalle pensioni al reddito di cittadinanza: la nuova bozza

La nuova bozza della manovra, quella che arriverà in Senato, è formata da 219 articoli: il testo che era approdato in Cdm lo scorso 28 ottobre ne contava 185. Negli ultimi giorni ci sono state delle modifiche soprattutto sul tema pensioni (in particolare su Opzione Donna) e reddito di cittadinanza (addio ai navigator e nuovi paletti stringenti per spingere i beneficiari alla ricerca del lavoro), mentre è rimasto il tetto Isee a 25mila euro per accedere al Superbonus per interventi su edifici unifamiliari. Previsti anche una serie di finanziamenti per la manutenzione di strade e scuole o la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità "green". Tra le novità, niente bollo sui certificati anagrafici online anche l'anno prossimo e un corposo pacchetto di misure a sostegno dei disabili, a partire dall'indicazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps), che accompagnano la legge delega sulla disabilità. E tra le 34 norme aggiunte spunta anche una nuova stretta sulle strutture ricettive del turismo, dagli alberghi agli affitti brevi, con la banca dati che potrà essere consultata anche in chiave anti-evasione.