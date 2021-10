Ddl Zan, Letta: "Con Italia Viva rottura di fiducia a tutto campo"

Dito puntato contro Italia Viva

leggi anche

Letta incontra Conte per discutere di alleanze nel centrosinistra

Con 154 favorevoli e 131 contrari (con 2 astenuti), il Ddl Zan è stato affossato: la votazione del Senato riguardava in particolare gli articoli 1, 4 e 7 per i quali Lega e Fratelli d’Italia avevano chiesto di non farli passare all’esame finale (IL TESTO INTEGRALE). Se alla vigilia le forze a sinistra, che più di tutte avevano supportato il decreto a firma Zan, erano fiduciose di una respinta in blocco di quelle richieste, lo scrutinio ha rivelato come la base politica non fosse così solida. “Ieri sono stati fatti molti giochi politici”, racconta Letta, “penso che quello che è accaduto ieri ci farà riflettere sul nostro futuro, non c’è dubbio”. Il segretario del Pd punta il dito contro i senatori di IV: “Mi lasciano perplesso le dichiarazioni da parte dei senatori di Italia Viva che immediatamente hanno cominciato a prendersela con noi. Chi reagisce così ha qualcosa da nascondere e credo che una reazione così vocale, anche sguaiata, la dica lunga". Stando ai numeri, sarebbero 16 i voti che sono mancati al fronte dei ‘contrari’. Immediata la risposta di Matteo Renzi che in un tweet dice: "La responsabilità umana e morale è di chi ha voluto forzare sapendo di non avere i numeri".