Il pranzo al centro di Roma

approfondimento

Amministrative, Enrico Letta commenta i risultati: è stato un trionfo

Una troupe del Tg3 ha immortalato ieri il segretario del Pd a pranzo con Giuseppe Conte. Teatro dell’incontro un ristorante di via delle Colonnelle, nel centro storico della Capitale. Quasi due ore a tavola in una giornata in cui Letta ha visto anche Nicola Zingaretti. Il tête-à-tête con l’ex premier, oggi leader del Movimento 5 Stelle, avrebbe toccato diverse questioni: da una possibile futura alleanza alla manovra passando per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica.