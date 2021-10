M5S, Conte: "Leali a Draghi ma pretendiamo il rispetto degli impegni"

L'ex premier, oggi presidente del Movimento 5 Stelle, parla in una lunga intervista al Corriere della Sera. "Il processo di rilancio del M5S è solo all’inizio - dice - e già facciamo tanta paura. Occorrerà tempo per raccogliere il risultato della semina” Condividi:

"Noi siamo leali al governo, ma non abbiamo firmato assegni in bianco. Non staremo 'zitti e buoni' se si tratta di difendere i nostri valori. Pretendiamo il rispetto degli impegni". A parlare, in una lunga intervista al Corriere della Sera è l’ex premier, oggi presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Il futuro dell'Esecutivo approfondimento M5S, Conte convoca assemblea parlamentari per scegliere i suoi vice Alla domanda se sia o meno deluso di non aver fondato un suo partito Conte risponde di non rimpiangere nulla: “Gli attacchi della stampa e di alcuni avversari politici sono una conferma che siamo sulla strada giusta. Il processo di rilancio del M5S è solo all’inizio e già facciamo tanta paura. Occorrerà tempo per raccogliere il risultato della semina”. E sul futuro dell’Esecutivo: “Questo è un governo di unità nazionale, pensare adesso di proiettarne l'azione oltre il 2023 è un azzardo".