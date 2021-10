"C'è poco da parlare e molto da fare. Partendo dalla nostra immediata riorganizzazione, dalla nostra rinnovata capacità di saper rispondere ai territori, al cuore del nostro Paese". Così il presidente del M5s Giuseppe Conte ha commentato i risultati delle amministrative (LA DIRETTA ELETTORALE - LO SPECIALE DI SKY TG24). Per l'ex premier, "il vero protagonista di questa tornata di ballottaggi è stato in modo drammatico l'astensionismo, un dato che deve farci riflettere e che dovrebbe allarmare tutte le forze politiche". E in proposito ha aggiunto: "Il M5s ha il dovere di dare una risposta a chi non crede più nella politica come soluzione".