Amministrative, Enrico Letta commenta i risultati: è stato un trionfo

"Una vittoria trionfale, i risultati sono andati oltre ogni rosea aspettativa. Gli elettori di centrosinistra si sono saldati, sono più avanti di tutti noi". Il segretario del Pd, Enrico Letta è letteralmente euforico è parla, senza mezzi termini, di: "un risutato clamoroso in tutta Italia". (GUARDA LO SPECIALE ELEZIONI) Secondo il leader Dem il Pd non si è imposto solamente nelle metropoli ma anche nelle periferie. "Proprio nelle periferie abbiamo riiniziato un dialogo". Poi, la stoccata alla Lega. "Mi sembra davvero surreale che Matteo Salvini abbia negato la sconfitta. L'ho visto in Tv, credevo di esser davanti ad immagini di repertorio". Letta poi si spinge più avanti nella sua analisi politica. "Questo voto travolgente rafforza il Pd che in Parlamento è sotto rappresentato. Avremmo interesse ad andare al voto, tuttavia questi risultati rafforzano il governo Draghi e al governo chiediamo di andare avanti". Ma quali sono state le chiavi di volta di queste elezioni? Il segretario non ha dubbi: "Ha pagato la coerenza della posizione del Pd sul green pass e sulla ripartenza". Poi, la gioia in piazza Santi Apostoli. "Santi Apostoli è un bel luogo, evocativo di tante cose, c'è tanto simbolismo. Sono molto contento di essere qui a festeggiare".