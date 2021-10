"Dopo un avvio stentato la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti" e nel nostro Paese "procede più spedita della media Ue: a oggi l'86% sopra i 12 anni ha almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata", ha detto il premier in occasione delle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo Condividi:

Il premier Mario Draghi, parlando al Senato, ha definito "straordinario" lo sforzo della campagna vaccinale in Italia. "Dopo un avvio stentato, la campagna di vaccinazione europea ha raggiunto risultati molto soddisfacenti" e "in Italia la campagna procede più spedita della media Ue: a oggi l'86% sopra i 12 anni ha almeno una dose e l'81% è completamente vaccinata", ha aggiunto Draghi in occasione delle comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo. "Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e giovanissimi, e chi ha deciso di farlo nelle scorse settimane dopo aver superato le proprie esitazioni", ha sottolineato (TUTTE LE NEWS LIVE SUL COVID-19). In Aula è poi scattato un applauso quando il presidente del Consiglio ha ricordato "l'impegno di medici e infermieri" nella lotta al Covid.

Draghi: "Risposta comune alle pandemie" approfondimento Covid, nuovi vaccini per le varianti: il punto sulle sperimentazioni "Al Consiglio, discuteremo inoltre dell'approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie", ha aggiunto il premier. "Dobbiamo investire nella scienza e nella ricerca, che ci hanno permesso di avere vaccini efficaci e sicuri in pochi mesi", ha sottolineato il presidente del Consiglio ricordando che "dobbiamo evitare il ripetersi dei pericolosi episodi di protezionismo sanitario a cui abbiamo assistito nei primi mesi della pandemia. Continueremo a lavorare per migliorare la risposta globale a future crisi sanitarie anche in tutte le sedi multilaterali appropriate".

"Va migliorata la collaborazione nel digitale" Inoltre, "dobbiamo migliorare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Ue nel digitale. Vogliamo trovare soluzioni condivise su quattro versanti: la sicurezza cibernetica, la concorrenza, i servizi digitali e l'intelligenza artificiale", ha detto il premier. Sul fronte della cybersicurezza, "il nostro obiettivo è garantire un quadro normativo chiaro e identificare risposte rapide e coordinate", ha aggiunto.

"Governo impegnato per contenere bollette" approfondimento Aumento bollette, da aiuti per Pmi a sconti: il vademecum Ue Sul fronte dell'energia, "il Governo si è impegnato a contenere il rincaro delle bollette. Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa, siamo intervenuti ulteriormente, con più di 3 miliardi, per calmierare i prezzi nell'ultimo trimestre dell'anno, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione", ha affermato il premier.

"Senza Stato la transizione ecologica non si fa" Sulla transizione ecologica e digitale "non ci sono altrenative all'intervento dello Stato, lo Stato non può che essere impeganto altrimenti queste due transizioni non avverranno", ha spiegato Draghi. "Questo - ha sottolineto - vale anche nei rapporti con gli altri Paesi Ue per quanto riguarda le molte regole che sono state sospese in questo momento: ci sarà occasione di riparlarne quando ci saranno le discussioni" su questo ma si tratta di un "punto fondamentale".

Migranti, "Ue si impegni con corridoi umanitari" Poi un passaggio anche sulle migrazioni. "L'Italia aveva promosso una discussione sul tema nel Consiglio europeo di giugno, con l'obiettivo di incoraggiare una gestione davvero europea dei flussi. Anche i Paesi preoccupati dai cosiddetti 'movimenti secondari' hanno preso atto dell'importanza di prevenire e contenere i flussi irregolari e di incentivare i canali di migrazione legale. Su quest'ultimo aspetto, l'Europa dovrebbe impegnarsi di più, seguendo ad esempio il modello dei cosiddetti corridoi umanitari", ha detto il premier. "È essenziale che, già a questo Consiglio, la Commissione presenti piani d'azione chiari, adeguatamente finanziati, e rivolti con pari priorità a tutte le rotte del Mediterraneo, compresa quella meridionale", ha sottolineato.