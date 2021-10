1/15 ©IPA/Fotogramma

Voucher e aiuti diretti per le famiglie, riduzione dell'Iva e spostamento fuori bolletta degli oneri per le rinnovabili. Sono queste alcune delle indicazioni del vademecum sui prezzi dell'energia stilato dalla Commissione europea per permettere agli Stati membri di tamponare l'emergenza del caro prezzi nell'immediato. Ma ci sono anche proposte di medio-lungo termine, in arrivo a dicembre, per interventi strutturali sul mercato di elettricità e gas

