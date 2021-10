"Il Centrodestra esce sconfitto da queste elezioni amministrative, ne siamo tutti consapevoli". Giorgia Meloni, diversamente da Matteo Salvini , ammette la sconfitta. Per la leader di Fratelli d'Italia, questa tornata elettorale non è stata una débâcle, ma richiede una valutazione approfondita da parte del Centrodestra. "Fratelli d'Italia ha una particolare responsabilità e non intende sottrarsi. Bisognerà ragionare con freddezza, ma alcune valutazioni si possono fare a caldo", ha detto ( LO SPECIALE DI SKY TG24 - LA DIRETTA ELETTORALE ).

Presto un vertice del Centrodestra

Tra queste valutazioni c'è la certezza di aver vinto solo a Trieste e di aver perso nelle altre cinque grandi città. Meloni, per fare il punto della situazione, ha chiesto in conferenza stampa un vertice del Centrodestra in settimana. "Il tema della leadership del Centrodestra non mi interessa, siamo tre partiti diversi, siamo in una fase in cui ci sono tre posizioni e mi sembra difficile che ci possa essere una persona che li possa comandare tutti. Sicuramente serve un maggior coordinamento", ha sostenuto.