A dichiararlo il segretario della Lega Matteo Salvini, attraverso una diretta andata in onda ieri sul suo profilo Facebook: "Ho visto che nonostante ci siano i ballottaggi la sinistra organizza delle manifestazioni il sabato. Ma come? Prima del voto non bisognerebbe stare in silenzio? Noi saremo ai gazebo delle libertà, per una giustizia giusta per un Paese sereno, democratico e solidale con chi lo merita". "Non esiste nessuna ideologia che giustifichi la violenza e l'aggressione - ha aggiunto - isoliamo i violenti dalle piazze ma teniamole vive e colorate" ( MATTEO SALVINI ).

La manifestazione No Green Pass

L'ex ministro dell'Interno si è detto colpito dalla manifestazione No Green Pass di Roma: "Sono rimasto impressionato da Piazza del Popolo, c'era una marea di gente. Non togliamo il diritto di vivere, criticare a milioni di italiani, ce ne sono 8 milioni che non sono vaccinati e non hanno il green pass, non entro nel merito del perché, ma hanno diritto di parola anche loro". Non bisogna mischiare le persone per bene con i criminali, sostiene Salvini: "A Roma e Milano c'erano tante famiglie, bambini con i palloncini, che non possono essere messi sullo stesso piano di chi urla e spacca. Bisogna garantire il diritto a manifestare pacificamente per qualunque idea, come sta avvenendo in questi giorni in tante città".

"A Roma sono stati arrestati violenti di destra, a Milano sono stati arrestati elementi di sinistra, sono tutti criminali e violenti. Sono antifascista, anticomunista e anti-estremista", precisa. "I partiti non si sciolgono per decreto, o per proposta di un parlamentare, qualcuno dice che c'è di nuovo il partito fascista, allora lo si sciolga in base alla legge, rispettiamo la legge".